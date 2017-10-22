Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu

FETÖ soruşturmalarında son rakamlar

Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda tutuklanan ve gözaltına alınan FETÖ'cülerle ilgili son rakamları paylaştı. Yaklaşık 9 bin kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, hâlâ gözaltında olanların sayısı 738. 49 bin 697 kişi de soruşturmalar kapsamında tutuklandı.

FETÖ soruşturmalarında son rakamlar

Adalet Bakanlığı, darbe kalkılması sonrası FETÖ yapılanması kapsamında yurt genelinde başlatılan operasyonlarda tutuklanan ve gözaltına alınanlarla ilgili son rakamları paylaştı.

Verilere göre hâlâ gözaltında bulunanların sayısı 738. Bu kişilerin 155'i asker, 31'i polis, 1'i de yargı mensubu.

8 bin 997 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Devam eden yargı süreci kapsamında 49 bin 697 kişi de tutuklandı.

FETÖ'den tutuklananların mesleki dağılımı şöyle:

Anayasa Mahkemesinden 2 üye
HSK'dan 3 üye
Danıştay'dan 41 üye
Adli ve İdari Yargıdan 21 bin 151 kişi

25 Vali
75 Vali Yardımcısı
117 Kaymakam
Emniyet Teşkilâtı'ndan 8 bin 628 kişi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 7 bin 444 kişi,

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışanlar dahil 31 bin 106 sivil

YARGI
Anayasa Mahkemesi'nden 2 üye
HSK'dan 3 üye
Danıştay'dan 41 üye
Adli ve İdari Yargı'dan 21 bin 151 kişi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
25 Vali
75 Vali Yardımcısı
117 Kaymakam
Emniyet teşkilatı'ndan 8 bin 628 kişi

TSK
7 bin 444 kişi

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #adalet bakanlığı #15 temmuz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ali Koç: Ne olursa olsun çekilmeyeceğim
Sonraki Haber
Madrid'de koyunlar şehre indi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.