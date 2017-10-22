Adalet Bakanlığı, darbe kalkılması sonrası FETÖ yapılanması kapsamında yurt genelinde başlatılan operasyonlarda tutuklanan ve gözaltına alınanlarla ilgili son rakamları paylaştı.
Verilere göre hâlâ gözaltında bulunanların sayısı 738. Bu kişilerin 155'i asker, 31'i polis, 1'i de yargı mensubu.
8 bin 997 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Devam eden yargı süreci kapsamında 49 bin 697 kişi de tutuklandı.
FETÖ'den tutuklananların mesleki dağılımı şöyle:
Anayasa Mahkemesinden 2 üye
HSK'dan 3 üye
Danıştay'dan 41 üye
Adli ve İdari Yargıdan 21 bin 151 kişi
25 Vali
75 Vali Yardımcısı
117 Kaymakam
Emniyet Teşkilâtı'ndan 8 bin 628 kişi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 7 bin 444 kişi,
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışanlar dahil 31 bin 106 sivil
YARGI
Anayasa Mahkemesi'nden 2 üye
HSK'dan 3 üye
Danıştay'dan 41 üye
Adli ve İdari Yargı'dan 21 bin 151 kişi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
25 Vali
75 Vali Yardımcısı
117 Kaymakam
Emniyet teşkilatı'ndan 8 bin 628 kişi
TSK
7 bin 444 kişi
ulusal.com.tr
Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda tutuklanan ve gözaltına alınan FETÖ'cülerle ilgili son rakamları paylaştı. Yaklaşık 9 bin kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, hâlâ gözaltında olanların sayısı 738. 49 bin 697 kişi de soruşturmalar kapsamında tutuklandı.
Adalet Bakanlığı, darbe kalkılması sonrası FETÖ yapılanması kapsamında yurt genelinde başlatılan operasyonlarda tutuklanan ve gözaltına alınanlarla ilgili son rakamları paylaştı.
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