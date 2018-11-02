İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekiliyken FETÖ soruşturmalarını yürüten ve kısa bir süre önce yetkileri alınan savcı Okan Bato'nun özel kalem müdürü gözaltına alındı.

Yargının Nabzı isimli haber sitesinde çarpıcı bir haber yayınlandı. Haberde, İzmir'de Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu olan ancak kısa bir süre önce yetkileri alınarak Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekilliği'ne getirilen Okan Bato'nun eski özel kalem müdürü Ö.C.’nin dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.



Bir gün önce evinde arama yapılan Ö.C.'nin dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı iddia edildi. Okan Bato'nun uzun süre katipliğini yapan Ö.C. kısa bir süre önce müdür olmuştu. Operasyonun genişleyebileceği de kaydedildi.



FETÖ SORUŞTURMALARINI YÜRÜTÜYORDU

Okan Bato, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik ilk operasyonu yöneten savcıydı. Bato, darbe girişiminden kısa bir süre önce İzmir Askeri Casusluk kumpası soruşturması kapsamında FETÖ’nün TSK’daki önemli isimleri hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.



FETÖ SORUŞTURMASINDAN ALINAN SAVCI GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Öte yandan, yine aynı haber sitesinin bir başka haberine göre, İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında aralarında Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk, Metehan Kavuk, Kamil Karakaş gibi isimlerin bulunduğu ‘Babalar İddianamesi’ni hazırlayan Savcı Zafer Dur eski görevine iade edildi. Zafer Dur, önce müracaat savcılığına, ardından soruşturma savcılığına atanmıştı. Savcı Dur’un bundan sonra yine FETÖ soruşturmalarını yürüteceği belirtildi.