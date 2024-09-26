FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
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16 şüpheliden 15’i itirafçı olma talebinde bulunarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki örgütlenme ve eleman kazanma faaliyetlerini yürüten 35 kişi tespit edildi.

Bu kişiler arasında, emniyet personelini örgüte kazandırma ve örgütsel bağlılıklarını takip etme gibi faaliyetlerde yer aldıkları belirlenen ve aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli de yer aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen 15 kişi, örgütle bağlantılı kişileri teşhis etmek istediklerini belirtti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan incelemede, 19 kişi tutuklanırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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