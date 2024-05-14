FETÖ soruşturmasında 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ soruşturmasında 24 gözaltı
Editör: Mert Sagit

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller bulunan, örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

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