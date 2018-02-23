FETÖnün Nevşehir'deki eğitim kurumunda genel müdürlük görevi yapan ve Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan firari zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı tutuklandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir firari olan U. İ, Ankara ve Nevşehir emniyet müdürlüklerinin çalışması sonucu başkentte düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince kente getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



U. İ'nin, kentte örgüt bünyesinde faaliyet yürüten Lara Kolejinde uzun süre genel müdürlük yaptığı öğrenildi.