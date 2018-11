Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 7 zanlıdan 4'ü, Ankara ve İstanbul'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.



Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası



Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık H.E. ile avukatı katıldı.



Sanık H.E, suçlamları kabul etmeyerek ByLockkullanmadığını ve ByLock raporunun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



Terör örgütüyle hiçbir irtibatının olmadığını iddia eden H.E, beraat talebinde bulundu.



Davanın cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'daki hesabına para yatırarak örgüte destek sağladığını kaydetti.



Sanığın, sosyal medya hesabında örgüt elebaşıyla ve dershanelerin kapatılmasına yönelik tepkisel paylaşımlarda bulunduğunu belirten cumhuriyet savcısı, sanığın ayrıca "AK Parti'ye oy vermeyin" şeklinde çalışmalar yaptığını ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurtdışı çıkış yasağının devamına hükmetti.



Konya'da FETÖ/PDY operasyonu



Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 12'si yakalandı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.



Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu



Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesi ile İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgütün kapatılan müzahir kurum çalışanı 6 şüpheli ile Canik ilçesinde görevli öğretmen gözaltına alındı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asyada katılım hesabı bulunduğu öne sürülen zanlılar emniyete götürüldü.



Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonu​



Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 9 şüphelinin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.



Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu​



Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı ileri sürülen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Malatya, Elazığ ve Konya'da daha önce belirlenen 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında Malatya Barosu'na kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir zanlının ise arandığı belirtildi.



Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu



Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı belirlenen, aralarında memur, özel sektör çalışanı ve öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.