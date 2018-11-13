banner999
Çocuklarına 'Adolf' adını veren çift...
Çocuklarına 'Adolf' adını veren çift...
Meteoroloji uyardı: ''Sağanak geliyor''
Meteoroloji uyardı: ''Sağanak geliyor''
Resmi Gazete'de yayınlandı: Komisyon kurulacak
Resmi Gazete'de yayınlandı: Komisyon kurulacak
Abbas'tan uluslararası topluma çağrı
Abbas'tan uluslararası topluma çağrı

FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 4 kişi gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 7 zanlıdan 4'ü, Ankara ve İstanbul'da yakalandı.

FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 4 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarla şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bylock #ankara
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.