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FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 35'i muvazzaf 55 asker ile 9 "sivil mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinden örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle irtibatlı oldukları belirlenen 35, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle örgütle irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 20 astsubay ve örgütün 9 "sivil mahrem imamı" hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülüyor.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli şüphelilerin 30'unun, jandarma personelinin ise 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö
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