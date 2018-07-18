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FETÖ 'subay mahrem yapılanması'na operasyon: Çok sayıda gözaltı

Kayseri merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye çıktı. 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

FETÖ 'subay mahrem yapılanması'na operasyon: Çok sayıda gözaltı

Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye çıktı, 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün TSK'daki "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele ilişkin operasyonda 7 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmış, zanlılardan 62'si hakkında daha önceden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında işlem yapıldığı belirlenmişti.

Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 zanlının 15'i, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Dün mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #subay yapılanması #operasyon
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