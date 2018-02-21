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FETÖ şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü üyesi şüphelisi 5 kişi, Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalandı.

FETÖ şüphelileri askeri yasak bölgede yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi 5 kişi, Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, istihbarat üzerine hudut askerleri ile jandarma ekibi, İpsala'ya bağlı Ahırköy yakınlarında askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonda 5 kişilik grubu yakaladı.

Yapılan incelemede yakalananların FETÖ şüphelileri, yakalandığında yanıltmak maksadıyla kendisini Irak uyruklu olarak tanıtan B.K., Şırnak Hazırlık Bürosunca hakkında arama kaydı bulunan Şırnak Üniversitesi'nin genel sekreter yardımcısıyken ihraç edilen A.A., Van 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kaydı bulunan ihraç edilen eski öğretmen A.A., yurt dışına çıkış yasakları bulunan ihraç edilen eski öğretmenler B.H. ve H.Y. olduğu tespit edildi.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kendisini Iraklı olarak tanıtan B.K. ile eski öğretmen A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

H.Y, B.H. İstanbul, A.A. ise Şırnak'a gönderilmek üzere o illerden gelecek emniyet güçlerinin beklenmesine kadar gözaltında tutulmaya devam ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #edirne
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