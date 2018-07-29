Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan adalarına kamaya çalışan FETÖ şüphelileri ve ailelerini taşıyan tekne battı. Olayda 3’ü çocuk, 2’si kadın, 6 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise sağ kurtarıldı. Kayıp olan 1 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüphelileri ve ailelerini taşıyan fiber tekne, dün saat 23.30 sıralarında Cunda ve Maden adaları arasındaki bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 kişiyi sağ olarak kurtardı. Olayın ardından bölgede yapılan arama çalışmalarından 3’ü çocuk, 2’si kadın, toplam 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.



KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalaşın FETÖ/PDY şüphelilerini taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin kimlikleri de belli oldu. Ölenlerin Y.B.A., B.Y., N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y., olduğu belirtildi. Kayıp olarak aranan kişinin ise organizatör olduğu ifade edildi.



Teknede bulunan İ.A., B.Ç., G.Y., H.A., E.A., Ö.F.Ö., M.R.A., E.A. ve R.Ç. ise sağ kurtarıldı.



ŞÜPHELİLER ARASINDA GÜLEN’İN YEĞENİNİN KOCASI DA VAR

Bu arada batan tekneden sağ olarak kurtarılan İ.A.’nın örgüt elebaşı Fethullah Gülen’in yeğeninin kocası olduğu ortaya çıktı. İ.A.’nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet. Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı bulunduğu ifade edildi.



Olayda kızı R. Ç.’yi kaybeden kendisi ise sağ kurtarılan B.Ç.’nin de Edremit'te kuyumculuk yaptığı, mütevelli grubunda yer aldığı ve yine Edremit Cumhuriyet. Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı olduğu kaydedildi.

Eşi G.Y. ile çocukları B.Y. ve N.Y. boğulan G.Y.’nin de örgüte ait kurumlarda çalıştığı belirlendi.



H.A.’nın ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen iken KHK ile ihraç edildiği, BayLock kullanıcısı olduğu ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı tespit edildi. H.A'nın. olayda boğulan S.A.’nın eşi olduğu bildirildi.

Eşi S.A. boğulan, kendisi ise sağ kurtarılan E.A.’nın da yine Baylock kullanıcısı olduğu Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı kaydedildi. Kurtarılanlardan Ö. F. Ö.’nün ise organizatör olduğu kaydedildi.