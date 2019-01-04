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FETÖ şüphelisi 60 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK'daki "mahrem imam" şüphelisi 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ şüphelisi 60 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #mahrem imam #operasyon
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