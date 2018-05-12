Edirne'de hudut askerlerince yakalanan kaçak grubun içerisindeki çiftin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olduğu belirtildi.

Edirne'de hudut askerlerince yakalanan kaçak grubun içerisindeki çiftin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olduğu belirtildi.



Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut devriye askerleri, sınırda 1'i çocuk 5 kişilik grubu tespit etti.



Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalanan 2 kişinin Suriyeli olduğu belirlendi. Diğer 2 kişinin ise "FETÖ üyesi olmak" suçundan araması bulunan Tuğba D. ve eşi Hamit D. olduğu tespit edildi.



Suriyeli kaçaklar İl Göç İdaresi'ne, çocuk ailenin yakınlarına, FETÖ şüphelisi çift jandarma ekiplerine teslim edildi.

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