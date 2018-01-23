Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı başkatibi Mustafa Mücahit Uludağ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından, adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Uludağ, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde sorgulanan Uludağ, tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında, örgütün kriptolu haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtilen Uludağ'ın, yurt dışına çıkmak isterken geçen hafta Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandığı öğrenildi.
Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı başkatibi Mustafa Mücahit Uludağ tutuklandı.
Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan eski Dışişleri Bakanlığı başkatibi Mustafa Mücahit Uludağ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından, adliyeye getirildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.