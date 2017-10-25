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FETÖ şüphelisi eski ebe tutuklandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski ebe tutuklandı

FETÖ şüphelisi eski ebe tutuklandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski ebe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri otoban gişelerinde yapılan yol kontrolünde bir aracı durdu.

Araçta bulunan G.M'nin kimlik kontrolünde, "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği" suçundan aranması olduğu tespit edildi.

İncelemede, 28 yaşındaki G.M'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ebe olduğu, KHK ile meslekten ihraç edildiği ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan G.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #ebe
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