"ByLock" kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muzaffer D, Bursa'da gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muzaffer D, Bursa'da polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile meslekten ihraç edilen ve "ByLock" kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Bingöl'ün Genç ilçesinin eski 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muzaffer D'nin, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde bir ikamette saklandığı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine tespit için önceden bölgeye giden sivil ekipleri fark eden Muzaffer D, otomobiliyle kaçmaya çalıştı.



Yaşanan kovalamaca esnasında aracıyla polis otosuna çarpan Muzaffer D, yakalandı.



Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.