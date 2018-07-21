banner982
Tahran'dan Asya hamlesi
Tahran'dan Asya hamlesi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 asker şehit
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 asker şehit
Taksiciden, UBER sürücüsüne sopalı tehdit
Taksiciden, UBER sürücüsüne sopalı tehdit
Maden ocağında hava borusu patladı! Yaralılar var
Maden ocağında hava borusu patladı! Yaralılar var

FETÖ şüphelisi eski polis göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörün FETÖ'den ihraç edilen eski bir polis memuru olduğu tespit edildi.

FETÖ şüphelisi eski polis göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ihbarına giden ekiplerin yakaladığı organizatörün FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki otomobil içerisinde göçmenlerin taşındığı ihbarı alan polis ekipleri Ayvalık Yunus Emre Caddesi Cunda yolu üzerinde araçları durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 38 bin 200 avro ele geçirilirken, M.E. ve U.Ş. organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları devam eden şüphelilerden M.E'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen polis memuru olduğu öğrenildi.

AA


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.