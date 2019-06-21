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FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı

Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı. 

FETÖ şüphelisi iki kardeş sahte kimlikle yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki zanlı sahte kimlikle yakalandı. 

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kardeşler H.K. ile H.K'nin, Turgutlu ilçesinde saklandığını tespit etti. 

Düzenlenen operasyonda, iki şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa
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