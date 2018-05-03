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FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı

Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında aranan zanlı Kayseri'de yakalandı.

FETÖ şüphelisi iş adamı yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla  hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı M.Ç, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde'ye gönderileceği  öğrenildi.

ByLock kullandıkları öne sürülen, aralarında meslekten ihraç edilen  sağlık memuru ile örgütün okullarında çalışan öğretmenlerin de olduğu 8  şüphelinin yakalanması için Niğde merkezli Batman, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen  eş zamanlı operasyonda M.Ç. ve M.R.K. gözaltına alınmış, 6 şüphelinin yakalanması  için çalışma başlatılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö
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