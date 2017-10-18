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FETÖ şüphelisi sınırı geçemedi

İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında FETÖ üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

FETÖ şüphelisi sınırı geçemedi

İpsala Sınır Kapısı'nda pasaport kontrolü sırasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen M.Ö, pasaport kontrolü için polis bankosuna gitti.

Buradaki polis memuru yaptığı incelemede, M.Ö'nün pasaportunun, FETÖ şüphelisi olduğu gerekçesiyle zayi kaydının bulunduğunu sistemde gördü.

Gözaltına alınan M.Ö, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen M.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #ipsala sınır kapısı
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