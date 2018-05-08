Kapatılan Kaynak Holdingin danışmanlarından Ö.İ. ile eşi, Yunanistan'a kaçmak isterken Aliağa ilçesinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Kaynak Holdingin danışmanı Ö.İ. ile eşi, Yunanistan'a kaçmak isterken Aliağa ilçesinde yakalandı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Ö.İ. ve KHK'yle kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nde öğretmen olan eşi D.İ, lastik şişme botla Yunanistan'a kaçmaya çalıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden kaçan Ö.İ. ile eşi D.İ. karaya çıkarak izlerini kaybettirmek istedi.



Çift, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda Çakmaklı Mahallesi'nde sahte kimliklerle yakalandı.



Zanlıların üzerinde yapılan aramada 3 bin 900 dolar, 5 bin 225 avro ile bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.



Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.