Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi, FETÖ tutuklusu eşini cezaevindeki ziyaretinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu S.S'yi, eşi S.S ziyarete geldi.
S.S'nin yapılan sorgulamasında, Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği'nce "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan S.S, Çanakkale'ye gönderilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi, FETÖ tutuklusu eşini cezaevindeki ziyaretinde gözaltına alındı.
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi bir kişi, FETÖ tutuklusu eşini cezaevindeki ziyaretinde gözaltına alındı.
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