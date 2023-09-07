FETÖ üniversite rektörüne şantaj mı yaptı? Şırnak Üniversitesi'nde sağlık raporu skandalı

Şırnak Üniversitesinde skandallar bitmiyor. Üniversite yönetiminin, İdil’deki Ziraat Fakültesini Şırnak Merkez kampüsüne taşıma kararı, ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

İdillilerin kurduğu “İdil’in Ahı İndirir Şahı” adlı sosyal medya hesabından, Rektör Abdurrahim Alkış’a ait olduğu iddia edilen sağlık raporları yayınlandı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine ait raporlarda Alkış’ın, halüsinasyon ve saldırganlık giderici ilaçlar kullandığı bilgisi yer aldı. İdilliler, Alkış’ın bu durumda rektörlük yapamayacağını savundu.

Aydınlık 2019'dan bu yana FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve Şırnak Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Bedirhan Önem'i gündeme getiriyor. Aydınlık'ın ısrarlı haberleri ve kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen, Şırnak Üniversitesinin eski yönetimi de son Rektörü Abdurrahim Alkış da Önem'i koruyan bir tavır sergiledi.

FETÖ’CÜLER REKTÖR ABDURRAHİM ALKIŞ’A ŞANTAJ MI YAPTI?

Rektör Abdurrahim Alkış’ın sağlık durumuyla ilgili yayınlanan raporlar, şantaj şüphesini de gündeme taşıdı. Aydınlık Gazetesi’ne konuşan Şırnak Üniversitesi öğretim üyeleri, FETÖ’cülerin bu belgeleri kullanarak, Rektör Alkış’a şantaj yapmış olabileceğine dikkat çekti.