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FETÖ üyelerine “askeri mülakatta açık renk giyin“ talimatı

- Bolu'da, FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı - MİT tırlarının durdurulması ile örgütün AİBÜ yapılanmasına yönelik davaların firari sanıklarından Mehmet Emin Özyalvaçlı'nın, şüphelilerin "mahrem imamı" olduğu değerlendiriliyor - Şüphelilerin ifadelerinde, 2013'teki askeri sınav ve mülakatlar öncesi, örgüt mensuplarına hangi renkte giyinecekleri ve kullanmaları gereken şifreli kelimelerin Özyalvaçlı tarafından söylendiği öğrenildi

FETÖ üyelerine “askeri mülakatta açık renk giyin“ talimatı












Kaynak: AA
Etiketler; #Özyalvaçlı #mülakatta #FETÖ/PDY #bolu
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