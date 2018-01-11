- Bolu'da, FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı
- MİT tırlarının durdurulması ile örgütün AİBÜ yapılanmasına yönelik davaların firari sanıklarından Mehmet Emin Özyalvaçlı'nın, şüphelilerin "mahrem imamı" olduğu değerlendiriliyor
- Şüphelilerin ifadelerinde, 2013'teki askeri sınav ve mülakatlar öncesi, örgüt mensuplarına hangi renkte giyinecekleri ve kullanmaları gereken şifreli kelimelerin Özyalvaçlı tarafından söylendiği öğrenildi
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