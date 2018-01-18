Edirne'de FETÖ/ PDY üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi

Edirne'de FETÖ/ PDY üyelerini konsolosluk araçlarıyla yurt dışına kaçırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Kocaeli’nde tutuklu bulunan sanıklar Tamer Ergül, Yücel Kurtoğlu, Tundzhay Dzhemal Veli ve Ergin Myumyun Mustafa, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Tamer Ergül, tutuksuz yargılanan sanıklardan bir farkı olmadığını belirterek, "Benim verdiğim bilgilerle Sadrettin Sarıkaya yakalanmıştır. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Ergin Myumyun Mustafa ise sanıkların hiçbirisini tanımadığını iddia ederek, Türkiye'ye aracı sürmek için geldiğini savundu.

Uzun süredir tutuklu olduğunu aktaran Mustafa, "Ben uzun süredir tutukluyum. Hastalığım ilerlemiştir. Ameliyat olmam gerekir. Ameliyat olmazsam felç kalacağım. Raporumu mahkemeye sunmuştum. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mustafa'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 16 Mart tarihine ertelendi.



İddianameden

Soruşturma savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların Türkiye’de Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelere ait konsoloslukların kullanmadığı ya da değiştirmeyi planladığı araçları satış amacıyla vekalet alarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkardıkları sırada FETÖ üyelerini kaçırdıkları bilgisi yer alıyor.

İddianamede ayrıca, kaçırıldıkları tespit edilen FETÖ şüphelileri arasında, başsavcı, hakimler, öğretmenler doktor ve polis memurları yer alıyor.

Sanıklar hakkında "kaçakçılık", "örgüte bilerek isteyerek yardım etmek", "suçluyu kayırmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 5-19 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.



