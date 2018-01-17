Ankara'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Hamza Erdoğan, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan Hamza Erdoğan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Erdoğan ve avukatı katıldı.



Üzerine atılı suçlamayı reddeden Erdoğan, masum olduğunu beyan etti ve beraat istedi.



ByLock kullandığı iddiasını kabul etmeyen Erdoğan, Bank Asya'ya devlet güvencesi altında olduğu için para yatırdığını söyledi.



Savcılık mütalaasında, Erdoğan'ın terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması talep edildi.



Son sözü sorulan Erdoğan, "Suçlamalarla hiçbir ilgim yok. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.



Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hamza Erdoğan'a silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Erdoğan, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolle serbest bırakıldı.