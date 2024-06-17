FETÖ ve PKK/KCK'ya operasyon

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ ve PKK/KCK'ya operasyon
Editör: Yağmur Biçen

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # pkk # operasyon
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