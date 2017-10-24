Önce FETÖ'nün "para kasası" Kaynak Holding'de çalışan 5 bin 288 kişinin, daha sonra kamuya yerleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, "Şirkette ideoloji ve eğitiminin tamamlayan personelin çalınan sınav sorularıyla kamu kurumlarına girmesi sağlandı" denildi.

Binlerce kişiyi önce şirket bünyesinde yetiştirildiler, ardından kamuya yerleştirildiler.



FETÖ'ye ait Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturmanın yeni ayrıntıları ortaya çıktı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yönelge, holdinge bağlı şirketlerde çalışan kişilerden kaçının kamuda istihdam edildiğini incelemeye aldı. Bu kapsamda savcılık, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden bazı veriler alarak bir fezleke hazırladı.



Savcı Yönelge'nin hazırladığı fezlekede, 5 bin 288 kişinin önce holdingde çalıştırıldığı, daha sonra kamu kurumlarına yerleştirildiği tespit edildi. Kamuya yerleşenlerin çalıntı sorularla başarı sağladığı da fezlekede anlatıldı.



FETÖ'cülerin ağırlıklı olarak yerleştiği yerlerin bakanlık olması dikkat çekti. Buna göre, 796 kişiyle en çok istihdam Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapıldı. İçişleri Bakanlığına 673, Başbakanlığa 554, Adalet Bakanlığına 513, Cumhurbaşkanlığına 395, Maliye Bakanlığına 122, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise 77, kişi yerleştirildi. Bakanlıkların yanı sıra 602 FETÖ'cü de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızdırıldı.



Şirkette ele geçirilen dijital verilerde de 2010 KPSS'siyle kamu kurumlarına sızdırılması planlanan kişilerin listesi ele geçirildi. El yazısı ile yazılmış belgede 100 kişilik bir isim listesi bulundu.



FETÖ'cülerin kamuya sızmasının son 15 yılda yoğun olması da dikkat çekti.





ulusal.com.tr

