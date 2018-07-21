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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 15 gözaltı

Kars merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 15 gözaltı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların TSK mensuplarıyla irtibat kurmak ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlardan görüşme yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, Kars, Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve muvazzaf 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 5 astsubay gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #kars
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