İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar
Cari açık rakamları açıklandı!
Cari açık rakamları açıklandı!
Deniz Aslanı - 2018 başladı
Deniz Aslanı - 2018 başladı

FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonunda 6 asker tutuklandı

Samsun merkezli 9 ildeki operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 15 askerden 6'sı tutuklandı.

FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonunda 6 asker tutuklandı

Samsun merkezli 9 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 askerden 6'sı tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri daha önce meslekten ihraç edilen 15 askerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan binbaşı Rüştü Ş, üsteğmen Burak B, astsubaylar Hüseyin Ç, Emrah T, Sertan Y. ve Ebubekir Y. tutuklandı.

Uzman çavuşlar Mehmet K, Harun K. ve meslekten ihraç edilen astsubay Ferdi A, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden astsubay B.D. 11 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, astsubay C.A.U. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri daha önce meslekten ihraç edilen, 14'ü halen görevde olan 15 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılar, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #operasyon #ankesörlü telefon operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.