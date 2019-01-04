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FETÖ'ye ankesörlü telefon soruşturmasında 11 tutuklama

Konya merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf askerlerden 11'i tutuklandı.

FETÖ'ye ankesörlü telefon soruşturmasında 11 tutuklama

Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 muvazzaf askerden 11'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nda görevli hava pilot yüzbaşı A.O.A'nın da bulunduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, 26 Aralık 2018'de 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Konya
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