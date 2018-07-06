banner982
7 terörist etkisiz hale getirildi
7 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Teröristin teslim olma anı
Teröristin teslim olma anı
Helin Palandöken cinayeti ile ilgili flaş gelişme
Helin Palandöken cinayeti ile ilgili flaş gelişme

FETÖ'ye büyük darbe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye büyük darbe!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk #asker #operasyon #gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.