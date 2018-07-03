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FETÖ'ye ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'ye ByLock operasyonu

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından şüphelilerden 4'ü yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin sivil oldukları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bylock #operasyon
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