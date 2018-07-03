Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından şüphelilerden 4'ü yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin sivil oldukları öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.