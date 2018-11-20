Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik peş peşe operasyon haberleri geldi. Ankara ve Konya merkezli operasyonların hedefinde örgütün askeri yapılanması vardı. 142 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbun'da ise ByLock soruşturumasında 37 kişi yakalandı.

Türk ordusundaki FETÖ üyeleri tek tek temizleniyor. Örgüt üyeleri deşifre ediliyor ve yakalanıyor.



Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma'dan 56, Deniz Kuvvetleri'nden 36 şüphelinin örgüt üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 8'i muvazzaf 92 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Gözaltına alınanların ifadesi alındı. Zanlılar arasında Jandarma Genel Komutanlığından 24 üsteğmen ile 32 teğmen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 üsteğmen ile 35 astsubay bulunuyor.



Konya merkezli opersyonun hedefinde de örgütün "askeri mahrem yapılanması" vardı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 21 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 40'ının muvazzaf asker olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılanlardan 22'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu öğrenildi.



İstanbul'da ise ByLock operasyonları kapsamında 2 ayrı soruşturmada 53 zanlı için gözaltı kararı verildi. İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de operasyon düzenleyen ekipler şüphelilerden 37'si yakalandı.



ulusal.com.tr