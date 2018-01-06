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FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 5'i tutuklandı

FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu

Balıkesir merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 33 astsubay ve uzman çavuştan 5'i tutuklandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Balıkesir merkezli Adıyaman, Ağrı, Ankara, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Hakkari, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Sivas ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 28 zanlı ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Aralık 2017'de ve devamında Balıkesir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları iddiasıyla 33 astsubay ve uzman çavuş gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #fetö #Balıkesir
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