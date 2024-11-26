FETÖ yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu Seyfullah Tosun tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) aranan yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu Seyfettin Tosun, İstanbul’da yakalandı.

Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 arasında çalışma kaydı bulunan Seyfettin Tosun’un, fiili olarak avukatlık yaptığı tespit edildi. Şüpheli, Kadıköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler, hakkında örgüte ait evlerde sözde "ev abisi" ve "lise talebe mesulü" olduğu ve "Salih ve Hakan" kod isimlerini kullandığı şeklinde 5 itirafçı beyanı bulunan avukat Seyfullah Tosun'un, örgütün tepe yönetim kadrosundaki kişilerle telefon irtibatı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyfettin Tosun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.