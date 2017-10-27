Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 17 zanlı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 17 zanlı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.



Sahil güvenlik ekiplerince Bodrum Karaada açıklarında durumundan şüphelenilen bir motor yata "dur" ihtarında bulunuldu.



Durdurulan yatta ekiplerce yapılan aramada organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 tekne kaptanı, 4 Suriye uyruklu ile 13'ü çocuk 30 Türk vatandaşı yakalandı.



Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 Türk vatandaşının, Ankara ve İzmir'de yaşayan emniyet, milli eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve arama kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirtildi.



Türk uyruklu 2 organizatör ile Bodrum Limanı'na getirilen zanlılar polis ekiplerine teslim edildi.



Zanlıların Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek için kullandığı motor yata el konuldu.