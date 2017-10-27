AKP'li belediyede 3 istifa
AKP'li belediyede 3 istifa
Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna dikkat!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonuna dikkat!
Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti
Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti
Deniz Baykal ile ilgili açıklama
Deniz Baykal ile ilgili açıklama

FETÖ zanlıları Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 17 zanlı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

FETÖ zanlıları Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 17 zanlı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sahil güvenlik ekiplerince Bodrum Karaada açıklarında durumundan şüphelenilen bir motor yata "dur" ihtarında bulunuldu.

Durdurulan yatta ekiplerce yapılan aramada organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 tekne kaptanı, 4 Suriye uyruklu ile 13'ü çocuk 30 Türk vatandaşı yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 Türk vatandaşının, Ankara ve İzmir'de yaşayan emniyet, milli eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve arama kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirtildi.

Türk uyruklu 2 organizatör ile Bodrum Limanı'na getirilen zanlılar polis ekiplerine teslim edildi.

Zanlıların Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek için kullandığı motor yata el konuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #muğla #bodrum
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İş karışıyor... Melih Gökçek açıkladı: Yargıya gidiyorum
Sonraki Haber
CHP Grup Başkanvekilleri Baykal'ı ziyaret etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.