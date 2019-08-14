FETÖ zanlısının uçağından sonra otelinin kayıtları çıktı. Koza-İpek Holding yöneticilerine açılan davada, firari iş insanı Akın İpek’in Marmaris’teki Angels Peninsula adlı otelinde konaklayanların FETÖ’cü olup olmadığının incelenmesi istendi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre darbe girişimi öncesinde kayyum atanan ve TMSF'ye devredilen Koza İpek Holding'in eski sahipleri firari Akın İpek ile kardeşi Cafer Tekin İpek ve anneleri Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın ek klasörlerinden ilginç bir belge daha çıktı.

Savcılık, 1 Eylül 2015'te holding bünyesindeki şirketlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijitaller arasından çıkan ve İpek ailesinin özel misafiri olarak Marmaris'teki Angel's Peninsula otelde konaklayan kişilerin listesinin incelenmesi, ismi geçen kişiler hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle işlem yapılıp yapılmadığının araştırılması” için emniyete 17 Mayıs 2017'de yazı yazdı.



“TESPİT EDİLEMEDİ”

Emniyet de bu yazıya 2 gün sonra “Tutanak ile ekinde bulunan CD içerisindeki şüpheli Akın İpek, Cafer Tekin İpek ve Melek İpek'in özel misafirleri olarak ATP İnşaat A.Ş'ye ait (Marmaris'teki Angel's Peninsula) otelde konaklayan kişilerin listesinin incelenmesi sonrasında, ismi geçen kişiler hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle işlem yapılıp yapılmadığı tespit edilememiştir” yanıtını verdi.



ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Ancak dava dosyasının ekleri arasına giren belgeye göre, 5 yıldızlı otelin “özel misafirlerinden” bazılarının “Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Efkan Ala, Faruk Çelik, Nihat Ergün, Fatma Şahin, Mehdi Eker, Hüseyin Çelik ve Suat Kılıç” olduğu anlaşıldı. İpek ailesinin avukatı, mahkemeye sunduğu savunma dilekçesinde, Angels Peninsula otelin muhasebe bölümünde çalışan Gül Ç'nin 24 Kasım 2015'te emniyette tanık olarak verdiği ifadesinde, otele gelen Zekeriya Öz ve Hakan Şükür'ün ücretlerinin holding tarafından karşılandığını söylediğini anımsattı.

Dilekçede, otelde protokol misafiri olarak kalan diğer kişilerin tanığa neden sorulmadığı eleştirilerek, “mahkemeye fikir vermesi için o dönemde benzer durumda olan protokol misafirlerinden bir kısmı” sıralandı. Bu kişilerden bazılarının ise “Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Efkan Ala, Faruk Çelik, Nihat Ergün, Fatma Şahin, Mehdi Eker, Hüseyin Çelik ve Suat Kılıç” olduğu ifade edildi.



PARA ÖDEMEYENLER…

Dilekçede, “Bu tesise protokol olarak kabul edilen birçok misafir gelip konaklamış ve bunların bir kısmı konaklama ücretini ödeyip gittiği halde bir kısmı da konaklamış ancak herhangi bir ücret ödemeden ayrılmıştır. Ödeme yapılmayan müşterilerin maliyetleri de otelin şirketine kalması adil olmayacağından üstteki şirketler olarak başta Koza İpek Holding A.Ş. tarafından üstlenilmek zorunda kalınmıştır. Bunların haricinde Cumhurbaşkanı ve Başbakanın aile fertleri, danışmanları, Bakanlıkların müsteşarları, Kurum ve Kuruluşların Başkan ve Genel Müdürleri gibi yüzlerce kişi protokolden misafir edilmiştir” denildi.



1 YIL ÖNCE SATIŞA ÇIKARILDI

Marmaris'in en güzel iki koyuna hakim olan ve adını FETÖ zanlısı Akın İpek'in annesi Melek İpek'ten alan Angel's Peninsula (Melek'in Yarımadası) adlı otele, Koza-İpek operasyonundan sonra el konuldu. Atanan kayyum, oteli 2 yıl önce 230 milyon Euro'ya satışa çıkardı. Otelin adı bu yıl Angel's Marmaris olarak değiştirildi. Gazeteci-yazar Murat Ağırel, haziran başında Yeniçağ'daki köşesinde oteli Osman Gökçek'in aldığını öne sürdü.