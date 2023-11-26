FETÖ'cü Bedirhan Önem Yakalandı! 6 Yıl 3 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunuyordu

Korundu, kollandı, yine de kaçamadı. FETÖ’nün akademi yapılanmasının kilit ismi Bedirhan Önem, İstanbul Bakırköy'de yakalandı...

FETÖ'nün “Mollalar” ekibinden olan ve terör örgütü üyeliğinden hüküm giymesine rağmen devlet içindeki bağlantıları sayesinde faaliyetlerine devam eden Bedirhan Önem, tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.

Aydınlık Gazetesi, 16 Temmuz 2019’da “FETÖ’nün mahrem imamı hala görevde!” başlığıyla yayınladığı haberinde, FETÖ hükümlüsü Bedirhan Önem’in Şırnak Üniversitesi’nde faaliyetlerine devam ettiğini duyurmuştu.

Şırnak Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasına mercek tutan gazetenin 4 yıllık süreçte ulaştığı belgeler ve itiraflara rağmen, Bedirhan Önem, YÖK ve devlet içindeki bağlantıları sayesinde 14 Haziran 2023’e kadar üniversite kadrosunda kaldı.

Bu süreçte Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de ölümle tehdit edildi. Yücel’in ev adresinin örgütün yazışmalarında geçtiği ve bir saldırı planı hazırlandığı ortaya çıktı.

Vatan Partisi de Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, ABD'de bulunan firari FETÖ'cü Şerif Ali Tekalan’a yazdığı ‘Ruzname’ adlı fişleme raporunu ve bağlılığını bildiren mektubu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aydınlık Gazetesi’nin haberleri ve Vatan Partisi’nin arka arkaya yaptığı açıklamalar, Önem’e kalkan olan isimlerin geri çekilmesini sağladı.