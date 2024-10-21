FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? Lliderlik ve parçalanma tartışmaları gündemde

Elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlendikten sonra Gülen'e yakınlığı artan Türkyolu, örgüt içindeki tüm tartışmaların odağında yer alan bir isim.

Örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Fethullah Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi için ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek için daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayımlandığı ortaya çıkan Türkyolu, örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götüren kişi olarak biliniyor.