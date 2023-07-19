FETÖ'den aranan eski rektör tutuklandı! Tedavi için gittiği hastanede yakalandı

Ege Üniversitesi'nin eski rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, Yükseköğretim Kurulunca 28 Şubat 2017'de görevinden alınmıştı.

25 Ağustos'taki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Hoşcoşkun hakkında, 11 Eylül 2017'de de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

2017'den bu yana aranan Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakalanmış ve 3 Temmuz'da gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Hastanede yaklaşık 2 hafta tedavi gören Hoşcoşkun, daha sonrasında emniyete götürülmüş ve buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, Hoşcoşkun'u, anlatımlarının etkin pişmanlık kapsamında yeterli görülmemesi ve 2017 yılından bu yana firari olması nedeniyle tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik de yeniden ifadesini aldığı Hoşcoşkun'un "FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verdi.