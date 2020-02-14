FETÖ’den tutuklanan CHP’li Burak Oğuz hakim karşısında

CHP’nin “FETÖ üyesi olmak” suçuyla tutuklu bulunan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ilk kez hâkim karşısına çıktı. İlk duruşmaya CHP genel merkezinden kimse katılmadı. Duruşmada sadece CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve duruşma salonunu doldurmayan partililer ve izleyiciler vardı.

FETÖ’den tutuklanınca açığa alınan Burak Oğuz, FETÖ’nün İzmir Genç İşadamları Derneği yöneticiliği, mahrem imamlarla ABD ve Afrika’daki ülke ziyaretleri, FETÖ’ye müzahir kurum ve çok sayıda kişinin şirketlerinin muhasebe defterini tutması, HTS kayıtlarında mahrem imamlarla olan yoğun telefon trafiği hakkında kendini savundu.

FETÖ’ye üye olma suçlamasını ve Buca sohbet imamlığı suçlamalarını reddeden Oğuz, iddianamede yer alan mahrem imamlarla olan yoğun telefon trafiği ve ilişkiler ağına “FETÖ’cü olduklarını bilmiyordum, savcılık sorgumda öğrendim, şok oldum” ifadeleriyle açıklık getirdi.

Mahkeme Başkanı ve üyeler sık sık savunma arasında girerek Burak Oğuz’a sorular yöneltti. Oğuz, Mahkeme Başkanının “FETÖ’nün İzmir’deki önemli yapılanmalarından İGİD’e ne zaman, neden üye olduğunuz” sorusuna “hatırlamıyorum, Afrika ile iş yapmak istediğim için üye oldum, Afrika benim çocukluk hayalim” yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti savunmasında Afrika’ya seyahat etmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un iki Afrika ziyaretleri üzerine yoğunlaşan sorular yöneltti. Oğuz, 2010’daki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ziyaretinde dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de olduğunu söyledi.

CHP’li FETÖ tutuklusu Burak Oğuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bulunduğu seyahat ile ilgili ayrıntıları anlattı.

Oğuz, “O dönem Afrika açılımı yapılıyordu. Devlet iş heyetlerini götürüyordu. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de vardı. Tek başıma FETÖ okuluna gitmedim, heyet olarak gittik. 2 kız çocuğu Sayın Gül’ün önünde İstiklal Marşı okudu. Devlet üst düzey katılım sağlamıştı.” dedi.

Burak Oğuz’a, 15 Temmuz Darbe Girişimini Akıncı Hava Üssü’nde yöneten 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek ile olan telefon görüşmeleri de soruldu. Oğuz, “şirket kurmak için görüştüm, şimdi görsem tanımam” yanıtını verdi.

CHP’li belediye başkanı Burak Oğuz savcılık sorgusunda tanımadığını söylediği, FETÖ’nün mahrem imamı Hüseyin Çakıroğlu ile birlikte ABD’ye gidiş-gelişini itiraf etti. Mahkeme Başkanı, Hüseyin Çakıroğlu’nun sadece Burak Oğuz ile konuşmak için gsm hattı olduğunu söylemesi üzerine “Şok oldum. Benim bu iş ile ilgim yok” dedi. Oğuz, ABD’de Çakıroğlu ile birlikte olmadıklarını Çakıroğlu’nun konuşmalarından Fethullah Gülen ile görüştüğünü anladığını belirtti.

CHP’li Urla Belediye Başkanı hakkında 2016’da gazetelerde FETÖ’cü haberleri çıkmıştı. Hakim neden tekzip etmediniz diye sordu. Burak Oğuz ise partime danıştım, bekleyelim görelim dediler, ben de bunu tercih ettim” yanıtını verdi.

Mahkeme 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Burak Oğuz’un savunama ve sorgunun ardından tanıkların dinlenmesi aşamasına geçti.

Duruşmayı 30 Mart'a erteleyen Mahkeme, Burak Oğuz'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

HABER: UFUK AKKAYA

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