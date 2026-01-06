FETÖ’nün 10 yıldır aranan emniyet mahrem imamı ve eşi yakalandı

FETÖ/PDY’nin emniyet mahrem yapılanmasında görev yaptığı öğrenilen ve yaklaşık 10 yıldır aranan Bülent Y. ile eşi Emine Y. gözaltına alındı. Operasyonun, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “emniyet mahrem imamı” olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Bülent Y. ve eşi Emine Y.’nin saklandıkları adresi tespit etti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, şüphelilerin Şehzadeler ilçesindeki eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan Bülent Y. ve Emine Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.