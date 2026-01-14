FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması soruşturması: 14 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 29’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması soruşturması: 14 kişi tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 23’Ü AKTİF KAMU GÖREVLİSİ 

Soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 51 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 23’ünün aktif kamu görevlisi olduğu, 28’inin ise özel sektörde çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, ardışık aramalarının tespit edildiği ve bazılarının “ByLock” kullanıcısı olduğu iddia edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 8 şüpheli serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda 14 şüpheli tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Eski futbolcu Ümit Karan havalimanında gözaltına alındıEski futbolcu Ümit Karan havalimanında gözaltına alındıGündem
İslam Memiş’ten Haziran uyarısı: Altında puslu hava başladıİslam Memiş’ten Haziran uyarısı: Altında puslu hava başladıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fetö emniyet mahrem yapılanması
Günün Manşetleri
İşte terörist grupların verdiği zararın boyutu!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu...
O öğretmene 56 yıl hapis istendi
399 milyonluk kamu zararı iddiası!
Seyyar satıcı ve ilaçlamada yeni dönem başlıyor
Dünyada satılan her 3 SİHA'dan 2'si Türk malı!
Paravan şirketlerle vurgun yapan şebeke çökertildi
Siber suçlara ağır darbe, çok sayıda şüpheli yakalandı
İranlı kadınlar meydanlara akın etti
CHP kurultay davası ertelendi
Çok Okunanlar
Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı Yetişen alıyor! BİM 14 Ocak indirimleri bu sabah başladı
Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı Mevduat yarışında kartlar yeniden dağıtıldı
Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak? Yarın hangi mahallelerde elektrik olmayacak?
Altın rekor kırıyor! Altın rekor kırıyor!
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı Meteoroloji o illeri tek tek uyardı