FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması soruşturması: 14 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN 23’Ü AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

Soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 51 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 23’ünün aktif kamu görevlisi olduğu, 28’inin ise özel sektörde çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, ardışık aramalarının tespit edildiği ve bazılarının “ByLock” kullanıcısı olduğu iddia edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 8 şüpheli serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yapılan değerlendirme sonucunda 14 şüpheli tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.