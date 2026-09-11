FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına 6 ilde operasyon! 5'i aktif kamu görevlisi 20 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde 21 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen, aralarında 5'i aktif kamu görevlisinin de bulunduğu 20 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

'GARSON' KOD ADLI GİZLİ TANIĞIN DİJİTAL BELGELERİ DEŞİFRE ETTİ

Operasyona zemin hazırlayan teknik ve istihbari delillerin ayrıntıları şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince çözümlenen "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen SD kart içerisindeki Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) verileri mercek altına alındı.

Yapılan geriye dönük HTS analizlerinde, şüphelilerin ankesörlü telefonlar ve büfe hatları üzerinden mahrem imamlarla periyodik ve ardışık olarak iletişim kurdukları belgelendi.

İncelemelerde bazı zanlıların kapatılan Bank Asya bünyesinde örgüt liderinin talimatıyla hesap açtıkları ya da mevcut hesap bakiyelerini kritik dönemlerde yüklü miktarda artırdıkları saptandı.

6 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: TAMAMI KISKIVRAK

Sabah saatlerinde başlatılan şafak operasyonunda güvenlik güçleri hedefleri tek tek yakaladı:

İstanbul merkezli yürütülen ve 6 ili kapsayan koordineli baskınlarda 21 ayrı ikamet ve iş yerine girildi.

Haklarında adli işlem başlatılan 5 aktif kamu görevlisi, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör mensubu olmak üzere toplam 20 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araç aramalarında ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.