FETÖ'nün güncel bilişim ağına büyük operasyon! 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel bilişim ağına yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
FETÖ'nün güncel bilişim ağına büyük operasyon! 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı "Signal" üzerinden yürüttüğü faaliyetler deşifre edildi. Soruşturma kapsamında bilişim yapılanması içinde aktif rol oynadığı saptanan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MİT VE EMNİYETİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA DEŞİFRE EDİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda örgütün dijital haberleşme ağı çökertildi.

Ekiplerin yaptığı detaylı dijital incelemelerde; şüphelilerin örgüt içi gizli iletişimi sağlamak ve güncel faaliyetleri koordine etmek amacıyla Signal uygulaması üzerinden özel gruplar kurdukları ve örgütsel talimatları bu hat üzerinden aktardıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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