FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasına darbe! Gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişmeler yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasına darbe! Gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin güncel MEB yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik 13 Temmuz tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen bu operasyonlar kapsamında toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA, 9 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifade verdi.

Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 10’u tutuklama talebiyle, diğer 9 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MAHKEME KARARIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderilmelerine hükmedildi. Hakimlik, diğer 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon! Çok sayıda tutuklama varAnkara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon! Çok sayıda tutuklama varGündem
fetö operasyon
Günün Manşetleri
Profesyonel liglerde görev yapan yöneticilere dev operasyon!
FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasına darbe!
Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon!
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Bugün o illerde sağanak yağış var
Naci Görür'den Çanakkale depremi sonrası korkutan Marmara uyarısı!
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması
Haluk Levent dahil 14 kişi cezaevine gönderildi!
İsrail Ordu Radyosu’ndan Çarpıcı İddia
TÜRK ALTIN - 15 TEMMUZ
Çok Okunanlar
Bugün o illerde sağanak yağış var Bugün o illerde sağanak yağış var
Altında son 6 haftanın en sert düşüşü! Altında son 6 haftanın en sert düşüşü!
Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon! Ankara'da "Ağa" lakaplı suç örgütüne operasyon!