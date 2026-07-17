FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasına darbe! Gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin güncel MEB yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik 13 Temmuz tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerince düzenlenen bu operasyonlar kapsamında toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA, 9 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI
Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 10’u tutuklama talebiyle, diğer 9 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
MAHKEME KARARIYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkan şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderilmelerine hükmedildi. Hakimlik, diğer 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.