Amerika destekli darbe girişimi başarılı olsaydı FETÖ’nün ilk işi bütün medyaya kayyum atamak olacaktı. Örgüt üyeleri yazışmalarında yer alan bilgilere göre kayyumun ardından gazeteler “Uçurumdan dönüldü, kaos bitti” şeklinde manşet atacaktı.

Ankara Başsavcılığı, FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock'u kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı 12 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın, ByLock'a ilişkin hazırladığı rapora da yer verildi.



Örgüt üyelerinin yazışmalarından örnekler verilen rapora göre, ele geçirilen bir yazışmada üst düzey iki FETÖ'cü arasında dikkat çeken bir konuşma yapılıyor. Yazışmada medyaya yönelik kayyum atanması isteniyor. İşte aynı zamanda FETÖ’nün darbeye nasıl hazırlandığını gösteren üst düzey iki FETÖ'cü arasındaki yazışma:



FETÖ’CÜLERİN YAZIŞMALARI "TÜM MEDYAYA KAYYUM”

“Geçen gün bahsettiğim ‘bunları bir sabah toplayalım' meselesini, emniyetçi, Hocaefendi'ye sunulması için bir proje haline getirip gönderdi. Bence son gücümüzle bir çıkış yapmak lazım. Emniyetçiye kalsa ‘Asker girmeden biz bile hallederiz' diyor. İlk günü tüm medyaya kayyum. ‘Uçurumdan dönüldü, kaos bitti vs.' manşetleri atılacak. Şu andan 100 kat daha hukuki..."



Raporda, FETÖ mensuplarının yazışmalarında Gülen'den “H.E., H.C., Hocaefendi, Büyüğümüz” şeklinde bahsettikleri vurgulandı, FETÖ’nün darbeye nasıl hazırlandığı yazışmalardan örneklerle anlatıldı.



FETÖ’CÜLERİN YAZIŞMALARI ”HOCAEFENDİ İSTESE OLUR”

“Asker demek biz demek şu an abi. Harici kurumsal bir ses yok orda. Ama yine de Hocaefendi (HE) istese olur. Sabah, 1000 kişi toplansanız yeter. Gözaltı yapılamayacakları da bakan vs. can güvenliği açısından ablukaya alacaksınız, tedbiren yani. Darbe olmamış olacak. Savcı verecek gözaltı kararlarını. Garnizonlara yazacak direkt. 1 savcı yeter. Gerisi kolluk gücünün işi.”



Rapora göre FETÖ’cüler Cumhurbaşkanını nasıl yargılayacağını da anlatıyor.



FETÖ’CÜLERİN YAZIŞMALARI: YA İMRALI YA YURTDIŞI

“Bu çalışmayı detaylı yazıp gönderdim 3 dosya. İŞİD, vatana ihanet ve 17-25 Aralık CB (Cumhurbaşkanı) bile kanunen gözaltı yapılabiliyor. Sonra istifaları istenir abluka altında iken kabul etmeyenler ya İmralı ya yurtdışı. Aynı saatlerde tüm medyaya da kayyum atanacak.”





