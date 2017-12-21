FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki 24 sanıklı "ana darbe" davasında ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 14 sanığın tahliye taleplerini reddetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanıklı İstanbul'daki "ana darbe" davasının duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki salonda görüldü.



Duruşmada, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 şehit yakını ile 11 gazinin davaya katılma talebini kabul ederek, 15 Temmuz ile ilgili tüm adli tahkikat olaylarına ilişkin iddianamelerin dosyaya gönderilmesine karar verdi.



Sanıkların tutukluluk halleri sürecek

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 23-24 Ocak'a erteledi.



Bundan sonraki duruşma, Silivri'deki spor salonundan duruşma salonuna çevrilen Alibey Spor Salonu'nda görülecek.