FETÖ'nün izinden gidenlere kıskaç: Süleymancılar Soruşturmasında şok ayrıntılar

Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, cemaatle bağlantılı 33 şirkete ve mal varlıklarına kayyum atandı.

Gözaltına alınanlar arasında cemaatin lideri Alihan Kuriş, 2 numaralı isim Fahri Can Demir ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de yer alıyor.

Canlı yayında operasyonun detaylarını değerlendiren Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, sürecin arka planına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FETÖ BENZERİ BİR PARALEL YAPILANMA"

Arslan, yapının sadece mali suçlarla sınırlı olmadığını, yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı hareket ettiğini vurguladı:

İstihbarat Bağlantıları: Cemaatin CIA ve Alman istihbaratıyla ilişkili olduğunu belirten Arslan, 2016'da göreve gelen Kuriş yönetimiyle birlikte yapının "yeni bir FETÖ" gibi paralel devlet yapılanmasına gittiğini aktardı.

Şüpheli Ölüm: Eski Ulaştırma Bakanı ve cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümünün şüpheli olduğunu hatırlatan Arslan, bu olayın üzerinin gözaltına alınan Prof. Dr. Ahmet Gökçen tarafından Adli Tıp sürecinde kapatıldığını ileri sürdü.

Siyasi Yönlendirme: 1500’e yakın cemaat yurdunda gençlerin ve ailelerin belirli siyasi partilere (İyi Parti ve CHP) oy vermeleri için yönlendirildiğini ifade etti.

100 MİLYAR TL’LİK HAKSIZ KAZANÇ VE YURT DIŞI AĞI

Soruşturmada öne çıkan 100 milyar TL’yi aşkın parasal hacme ve cemaatin uluslararası faaliyetlerine değinen Arslan, şu bilgileri paylaştı:

Kurban Bağışı Vurgunu: Afrika ve diğer bölgelerde 100 kurban vaadiyle toplanan paralarla sadece 20 kurban kesildiği, kalan kaynağın İstanbul’a aktarıldığı belirtildi.

Yurt Dışı Yapılanması: Dünya genelinde 157 ülkede faaliyet gösteren yapının en güçlü olduğu ülkenin Almanya (300 şube, 100 bin üye) olduğu, burada FETÖ mensuplarıyla dirsek teması kurulduğu kaydedildi.

Parayı Kaçırma Planı: Alihan Kuriş'in operasyon sinyalini alarak paranın büyük kısmını yurt dışına çıkardığını söyleyen Arslan, Kuriş’in cemaati Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon euroya inşa edilen yeni genel merkezden yönetmeyi planladığını, ancak operasyonla bu planın boşa çıkarıldığını vurguladı.

Arslan, MASAK'ın 2020 yılından bu yana cemaatin mali hareketlerini ve şirketlerini adeta ilmek ilmek takip ettiğini belirterek, soruşturmanın tepe kadroyla sınırlı kalmayıp daha da derinleşeceğini sözlerine ekledi.